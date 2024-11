Prokuratura Krajowa zajmie się podkomisją smoleńską. Powołano specjalny zespół śledczy

W środę w Sejmie Antoni Macierewicz odnosił się do sprawy. Zaznaczał, że zespół badający prace podkomisji smoleńskiej "nie miał prawa", by przejąć materiały do badań.

Natomiast w czwartek prezes PiS Jarosław Kaczyński został zapytany przez dziennikarkę Polsat News, czy docierały do niego informacje o rzekomej współpracy Macierewicza z rosyjskim wywiadem. - Nie mam zamiaru mówić o tych pomówieniach, obrzydliwościach. Agentura to jest to, co widzicie po tamtej stronie, jeżeli chodzi o dzisiejszy układ w Sejmie - odpowiedział.