Uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Komisja składa wniosek

Magdalena Sroka poinformowała podczas konferencji prasowej w Sejmie, że komisja śledcza do spraw Pegasusa przekazała Szymonowi Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Marszałek Sejmu ma przekazać dokumenty do Prokuratury Generalnej.

Immunitet Zbigniewa Ziobry. Sąd uwzględnił wniosek komisji. Były minister ukarany

Magdalena Sroka wytłumaczyła, że wniosek o uchylenie immunitetu trafi pierwszej kolejności przez marszałka Sejmu do Prokuratury Generalnej; następnie specjalne gremium zaopiniuje tę decyzję i prześle ją ponownie do Sejmu ; tam wniosek zajmie się Komisja Regulaminowa, a potem zadecyduje o tym Sejm.

- Zobaczymy, jak to w praktyce będzie wyglądało. Oczekujemy, że organy państwa sprawnie przeprowadzą tę procedurę - zaznaczyła. Dopytywana, kiedy mogłoby ostatecznie dojść do uchylenia immunitetu stwierdziła, że należy "nastawiać się na styczeń, a nie na grudzień".

Poseł KO Witold Zembaczyński dodał, że jest to wyjątkowy przypadek. - To jest nowa działka prawa, która wymaga precedensu i my ten precedens w tej chwili tworzymy - skwitował.

Komisja do spraw Pegasusa. Zbigniew Ziobro nie stawił się po raz czwarty

- Po tym komisja wystąpiła do Prokuratury Krajowej o powołanie biegłych celem zbadania jego stanu zdrowia. Komisja dostała opinię , która świadczy o tym, że Zbigniew Ziobro może stawić się na wezwanie komisji i odpowiadać na pytania, ale mimo to dwukrotnie się nie stawił - dodała przewodnicząca grupy.

Zbigniew Ziobro odpowiada posłom. Postawił warunki stawienia się na komisji

Do sprawy odniósł się tego samego dnia również sam Zbigniew Ziobro. Lider Suwerennej Polski napisał w mediach społecznościowych, że komisja do spraw Pegsusa jest "już nieistniejąca" , o czym jego zdaniem ma świadczyć orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 10 września.

"Jeśli Sejm powoła komisję do spraw Pegasusa bez wad wytkniętych w orzeczeniu TK, chętnie stawię się, by złożyć zeznania, bo pokażą one, jak wiele zrobiłem, by Polacy mogli czuć się bezpieczniej" - poinformował Zbigniew Ziobro.