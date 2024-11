Ważna zapowiedź szefa MON. "Jutro będą bić brawo"

- To porozumienie na linii Europa-Stany Zjednoczone będzie prowadzone jeszcze w większym stopniu przez Polskę niż było do tej pory. Tak powinniśmy dzisiaj definiować naszą strategię polityczną, bo mamy rozeznanie ws. wojny w Ukrainie , ale też jesteśmy wiarygodnym partnerem , na co zwracał uwagę prezydent Donald Trump w sprawie wydatków na obronność - mówił Kosiniak-Kamysz.

Relacje Polska-USA. Minister obrony zapowiedział nowy kontrakt na obronność

Następnie wicepremier wspomniał o kontrakcie zawartym na amerykańskie śmigłowce szturmowe AH-64. Według niego, niektórzy mieli wątpliwości czy kontrakt na 96 sztuk Apache'ów to dobra decyzja. Łączny koszt tych maszyn jest równy 10 mld dolarów , czyli ponad 40 mld zł. Jednak według ministra obrony, ten kontrakt jest jednoznaczny z zacieśnieniem więzi gospodarczych między Polską a Stanami, a na to miał często zwracać uwagę Donald Trump .

Władysław Kosiniak-Kamysz gorzko o słowach Wołorymyra Zełenskiego. "Nieuprawnione"

- Dużo sprzętu przekazaliśmy - tyle, ile było możliwe. Granicą przekazania sprzętu jest dla mnie zawsze bezpieczeństwo państwa polskiego. Dzisiaj stawianie przez Ukrainę wniosków, "dlaczego nie przekazujecie kolejnych samolotów czy własnego sprzętu" jest nieuprawnione, bo my doszliśmy do momentu, w którym wszystko, co mogliśmy przekazaliśmy. Reszta jest potrzebna do obrony państwa polskiego - zaznaczył.