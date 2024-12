Prawo i Sprawiedliwość z nową akcją. Jarosław Kaczyński tłumaczy

Według prezesa PiS "poziom oszustwa, z którym mamy do czynienia przypomina PRL" . - Nieustannie wraca bajka, że to nasza wina - mówił w kontekście wzrostu cen Kaczyński.

- Tu chodzi nie tylko o złą wolę , relację ze społeczeństwem, polegającą na tym, że manipulacja to jest to, co jest skuteczne, ale chodzi o ogromną nieporadność, nieumiejętność - wymieniał polityk.

Prezes PiS: Tragedią jest, że tacy ludzie są w parlamencie

Kaczyński pytany był o słowa Adama Szłapki , ministra do spraw Unii Europejskiej, który mówił, że jeśli Rafał Trzaskowski wygra wybory to masło stanieje . Prezes PiS stwierdził, że "nie należy tego komentować, bo tragedią jest, że tacy ludzie są w parlamencie".

Raport o Karolu Nawrockim. Jarosław Kaczyński zabrał głos

- To, że ktoś znał jakiś pojedynczych ludzi, to ja w młodości też na Żoliborzu znałem tych nieporządnych. Najsłynniejszy był niejaki Lewy, nic nie ma wspólnego ze słynnym piłkarzem. Lewczuk się nazywał. Ja go znałem i co z tego? Ja boksu nie uprawiałem, a to jest dziedzina, gdzie różni ludzie się pojawiają - mówił Kaczyński.