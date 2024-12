Tusk mówił o "opiece nad chomikiem". Nawrocki odpowiedział zdjęciem

Wybory prezydenckie. Tusk krytykuje Nawrockiego, ten odpowiada zdjęciem

Jednak to niejedyna odpowiedź Nawrockiego na słowa Tuska. W sobotę wieczorem zamieścił on na platformie X krótki wpis. "Dobry to był dzień. Kończę go w towarzystwie chomika, który może czuć się u mnie bezpiecznie" - napisał kandydat wspierany przez PiS. Co więcej, do postu zamieścił również zdjęcie... z chomikiem na dłoni.