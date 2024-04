Na sobotniej konwencji PiS , której tematem przewodnim były wybory do Parlamentu Europejskiego 2024, Jarosław Kaczyński wskazał kandydata partii na komisarza UE. Miałby nim zostać Jacek Saryusz-Wolski .

PiS ma kandydata na komisarza UE

"W związku z ogłoszeniem przez Kaczyńskiego nominacji kandydata PiS na komisarza UE pamiętajmy, że ich komisarz chce tam jechać aby walczyć o ważne polskie sprawy, a każdy inny porzuca Polskę aby się dorwać do koryta " - napisał na platformie X.

Jacek Saryusz-Wolski przez lata był członkiem PO

Jacek Saryusz Wolski z partią PiS jest związany zaledwie od kilku lat. Wcześniej był członkiem Platformy Obywatelskiej i z jej ramienia udało mu się dostać do europarlamentu już w 2004 roku.

W 2003 roku został międzynarodowym sekretarzem Platformy Obywatelskiej, a w 2006 wybrano go na stanowisko wiceprzewodniczącego zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej.

Z PO Wolski został usunięty w 2017 roku, kiedy minister spraw zagranicznych w rządzie Beaty Szydło zgłosił jego kandydaturę na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej . W 2019 roku ponownie kandydował do PE, ale już ramienia partii PiS.

Deklaracja PiS co do jego kandydatury na stanowisko komisarza jest symboliczna. Europosłów na to stanowisko wybiera rząd.