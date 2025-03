Napadł i wykorzystał 14-latkę. Policjanci z Wrocławia szukają sprawcy

Dawid Szczyrbowski Aktualizacja

Policja szuka napastnika, który napadł i wykorzystał 14-latkę. Do przestępstwa doszło w czwartek we Wrocławiu. - Prosimy wszystkie osoby, które mają jakąś wiedzę na temat tego zdarzenia o kontakt z policjantami - przekazał w rozmowie z Interią komisarz Wojciech Jabłoński z KMP we Wrocławiu.