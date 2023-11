PiS nie zmieni planów. "Nie będziemy działać pod zbójeckie dyktando"

W środę rano poseł PiS , Radosław Fogiel w rozmowie z Polskim Radiem 24 odniósł się do tego, że we wtorek przepadli kandydaci PiS na nowych członków KRS .

Polityk PiS ocenił także S zymona Hołownię w nowej roli - marszałka Sejmu . - Jeszcze trochę ćwiczenia by się przydało - stwierdził. - Próba dyskusji z ministrami czy to jak długo mają prawo zabrać głos. Tu regulamin jest krystalicznie czysty - mówił. - Mam nadzieję, że doczyta i nie będzie więcej problemów - dodał.

Kandydat PiS do prezydium Sejmu. "Werdykt demokratycznej większości poznaliśmy 15 października"

W programie poruszona została także kwestia kandydata PiS do prezydium Sejmu . - Werdykt demokratycznej większości poznaliśmy 15 października. Większość poparła PiS , dzięki czemu tworzymy największy klub w Sejmie. Jeżeli ktoś nam odmawia naszemu klubowi wystawiania kandydata i próbuje nas cenzurować, to nie obraża nas, kandydata, tylko obraża wyborców - mówił.

- Dyktatura większości jest zjawiskiem, które może występować. Próba cenzurowania kandydatów innych ugrupowań jest czymś takim. Próba zagwarantowania, że będziecie mieć marszałka, ale pod warunkiem, że będzie się nam podobał, to nie. Jesteśmy w różnych ugrupowaniach, mamy różne poglądy, różnimy się politycznie. Na tym to polega. To nie jest Front Jedności Narodu. Każdy klub ma autonomicznie wskazywać swojego kandydata - zaznaczył.