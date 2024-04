Oświadczenie majątkowe premiera. Dostaje trzy emerytury

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Emerytura z Belgii i KE

W dokumencie wyróżniono także dodatkowe dane o stanie majątkowym uzyskane w minionym roku. Jest to: emerytura z Belgii - 2371,76 euro; emerytura z Komisji Europejskiej - 64 757,76 euro; emerytura z ZUS - 118887,10 zł; prawa autorskie - 12703,97 zł; z tytułu odsetek oszczędności - 61 euro; dieta parlamentarna - 6211,66 zł w tym nieopodatkowana 5405 zł i opodatkowana 806,66 zł. Uposażenie to 17541,79 zł, natomiast środki z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów to 13441,60 zł.