83 proc. Polaków uważa, że małżonkowie polityków powinni składać oświadczenia majątkowe - wynika z opublikowanego w piątek sondażu Instytutu Badań Pollster. Koalicja Obywatelska przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Wszystko po to, by parlamentarzyści nie mogli ukrywać majątku np. przepisując go na żonę.