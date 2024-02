Według węgier skich mediów Orban otrzymuje pensję w wysokości 4,18 mln forintów węgierskich (47,2 tys. zł). Jednak w tę kwotę nie wlicza się dochodu z tytułu zajmowanego miejsca w parlamencie, a jest to dodatkowe 1,55 mln forintów (17,5 tys. zł). Ponadto premier Węgier jest właścicielem kilku nieruchomości w Budapeszcie i Felcsut, swojej rodzinnej miejscowości.

Zaskakujące oświadczenie majątkowe premiera Węgier. Jego oszczędności zmalały

W 2023 roku Orban zadeklarował, że jego oszczędności wynosiły 14 mln forintów (158 tys. zł), natomiast w tym roku - według oświadczenia - jest to 10 mln (113 tys.). Tak więc podana przez premiera kwota jest znacznie niższa, mimo że jego wynagrodzenie wzrosło w lipcu o ponad 620 tys. forintów (7 tys. zł).

Co więcej, zadeklarowane oszczędności premiera są niższe niż średnie oszczędności gospodarstwa domowego na Węgrzech. Tamtejsze media wyliczyły, że mieszkańcy posiadają ok. 13 mln forintów (ok. 147 tys. zł) "zaskórniaków".