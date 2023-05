Na stronach Sejmu pojawiły się najnowsze oświadczenia majątkowe posłów za 2022 rok, w tym oświadczenia liderów klubów i kół parlamentarnych.

Oświadczenia majątkowe. Jarosław Kaczyński się wzbogacił

Jak wynika z dokumentu złożonego przez Jarosława Kaczyńskiego, w 2022 roku zarobił on około 363 tysięcy złotych. To o 60 tysięcy złotych więcej niż w 2021 roku . Na tę sumę składają się: wynagrodzenie z tytułu pracy w KPRM, emerytura, dieta parlamentarna oraz uposażenie poselskie.

Z tytułu pełnienia funkcji wicepremiera ds. bezpieczeństwa Kaczyński zarobił ponad 216 tysięcy złotych. Wrażenie robi emerytura prezesa PiS - za 2022 to ponad 96 700 złotych, co oznacza, że Jarosław Kaczyński otrzymywał ponad 8 tys. złotych emerytury co miesiąc.

Dodatkowo, jako parlamentarzysta, Kaczyński uzyskał w ubiegłym roku niemal 12,1 tys. złotych diety parlamentarnej, a także 37,7 tys. złotych uposażenia poselskiego.

W oświadczeniu majątkowym Jarosława Kaczyńskiego znajdziemy też informację o kredycie w Kasie SKOK im. Stefczyka. Jeszcze w 2021 roku było to niemal 85 tys. złotych do spłacenia. Pod koniec 2022 roku było to o 11 tys. mniej - 73 565,09 złotych.

Oświadczenia majątkowe Borysa Budki. Trzy nieruchomości, samochód

Natomiast Borys Budka, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, wskazał w oświadczeniu majątkowym, że zgromadził w 2022 roku ok. 120 tys. złotych. Wyszczególnił także posiadanie środków w walcie obcej. Jak wskazał, to dokładnie 100 dolarów amerykańskich. Poseł nie posiada obligacji ani innych papierów wartościowych.

W oświadczeniu majątkowym - tak jak w ubiegłym roku - Budka wpisał trzy nieruchomości: dom i dwa mieszkania . Dom ma powierzchnię ponad 290 metrów kwadratowych, a wart jest ok. 800 tys. złotych. Nieruchomość położona jest na działce mającej 1300 metrów kwadratowych, wycenionej na 300 tys. złotych. Współwłaścicielką domu jest żona posła - podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych nieruchomości: 165-metrowego mieszkania wartego 408 tys. złotych oraz 75-metrowego mieszkania o wartości 160 tys. złotych.

Polityk ma kilka źródeł dochodu: jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie w 2022 roku zarobił ponad 56 tys. złotych. Otrzymał też 3,2 tys. złotych z Wyższej Szkoły Bankowej Merito w Poznaniu, gdzie jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło. Dieta poselska Budki w 2022 roku wyniosła 45 466 złotych, w tym 9466 złotych diety opodatkowanej. Borys Budka otrzymał też ponad 188 tys. złotych uposażenia poselskiego i ponad 44 tys. złotych dochodu z wynajmu mieszkania.

Poseł w oświadczeniu majątkowym wyszczególnił również samochód. Budka jest właścicielem toyoty C-HR z 2018 roku, której wartość to ponad 133 tys. złotych. Polityk ma też kredyt hipoteczny. Do spłaty pozostało mu jeszcze ponad 99 tys. złotych.

Władysław Kosiniak-Kamysz a oświadczenie majątkowe. Duży skok zarobków

Z kolei lider PSL-Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak Kamysz zadeklarował w oświadczeniu majątkowym, że w 2022 roku udało mu się zgromadzić około 25 tys. złotych oszczędności, a także 5 tys. złotych ulokowanych w funduszu inwestycyjnym. Polityk zaznaczył, że nie ma żadnych środków w obcej walucie.

Jednocześnie w oświadczeniu majątkowym Kosiniaka znajdziemy informację o jego mieszkaniu. Jak czytamy, jest to mieszkanie hipoteczne - na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu. Mieszkanie liczy sobie 86 mkw i wycenione jest na około 650 tys. złotych.

Lider PSL-Koalicji Polskiej posiada także na własność działkę rolną o wielkości 0,2196 ha o wartości około 28 tysięcy złotych, a także działkę budowlaną o powierzchni 754 mkw, a także udział w drodze dojazdowej - wszystko to wyceniono na 220 tys. złotych.

Z tytułu uposażenia poselskiego (150 tys. zł), diety parlamentarnej (45,5 tys. zł) oraz wynajmu mieszkania (28,8 tys. zł) Władysław Kosiniak-Kamysz zarobił w 2022 roku łącznie około 225 tys. złotych. To o około 55 tys. złotych więcej, niż w 2021 roku .

Oświadczenie majątkowe Włodzimierza Czarzastego. Obligacje, obrazy i srebra

Swoje oświadczenie majątkowe opublikować musiał również Włodzimierz Czarzasty - jeden z liderów Lewicy. Jak czytamy, polityk zgromadził na kontach w dwóch bankach łącznie ponad 140 tysięcy złotych, a także kolejne cztery tysiące w gotówce. Czarzasty ma także 3000 euro w gotówce oraz około 12 tys. euro na koncie bankowym, a także papiery wartościowe wycenione na niemal 194 tysiące złotych.

Lider Lewicy w oświadczeniu majątkowym zadeklarował także posiadanie na własność połowy domu o powierzchni 255 mkw o wartości około 1 500 000 złotych. Polityk współdzieli jeszcze nieruchomość zabudowaną o powierzchni 0,4932 ha, która wyceniona została na 2,5 miliona złotych. Na własność polityk ma z kolei mieszkanie o powierzchni 35 mkw, które wycenione zostało na 350 tysięcy złotych.

Jak czytamy, w 2022 roku Włodzimierzowi Czarzastemu udało się uzyskać łącznie 317 tysięcy złotych. Na sumę składa się dieta parlamentarna w wysokości 45,7 tys. złotych, uposażenie poselskie w wysokości 250,7 tys. złotych oraz 20,8 tys. złotych tytułem wynajmu mieszkania.

W oświadczeniu majątkowym Czarzasty wskazał również mienie ruchome, to m.in. - jacht motorowy (oko. 20 tys. zł), wyposażenie domu (30 tys. zł), obrazy (50 tys. zł), 15 tysięcy tomów w bibliotece domowej (80 tys. zł), a wreszcie wyroby ze srebra i złota za około 30 tys. złotych.

Oświadczenia majątkowe. Krzysztof Bosak kupił działkę

Lider Konfederacji Krzysztof Bosak przekazał, że jego uposażenie poselskie wyniosło 108 277 zł, a dieta 45 495 zł. To wzrost odpowiednio o 18 i 10 tys. zł w porównaniu do roku ubiegłego.

Oszczędności posła stopniały ze 116 180 zł w roku 2022 do 26 775 zł. Polityk wzbogacił się za to działkę o powierzchni 1968 mkw, której współaścicielką jest żona. Rok wcześniej nie deklarował żadnych nieruchomości.

Małżeństwo nadal posiada samochód marki Volvo V60 z 2012 roku.