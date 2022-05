W oświadczeniu majątkowym Borys Budka wpisał, że ma około 100 tys. złotych i 100 dolarów amerykański oszczędności. Wiceprzewodniczący PO może pochwalić się też trzema nieruchomościami.

Nieruchomości Borysa Budki

Pierwsza z nich to dom o powierzchni 291,40 metrów kwadratowych, którego jest współwłaścicielem. Wartość domu - w ocenie rzeczoznawcy - to około 800 tys. złotych. Nieruchomość jest położona na działce o wartości ok. 300 tys. złotych.

Budka jest też współwłaścicielem (razem z żoną) dwóch mieszkań. Pierwsze z nich ma powierzchnię 165 metrów kwadratowych, a jego wartość to około 408 tys. złotych. Drugie mieszkanie ma powierzchnię 75 metrów kwadratowych i zostało wycenione na około 160 tys. złotych.

Wiceprzewodniczący PO jest też właścicielem toyoty C-HR z 2018 roku, której wartość to ponad 133 tys. złote.

Zarobki i długi wiceprzewodniczącego PO

Budka zaciągnął też kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. Do spłaty ma jeszcze ponad 137 tys. złotych.

Polityk ma kilka źródeł dochodu: jest wykładowcą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, gdzie w ubiegłym roku zarobił ok 49 300 zł. Otrzymał też ponad 6,5 tys. zł ze szkoły bankowej w Poznaniu, gdzie jest zatrudniony na podstawie umowy o dzieło.

Dieta poselska Budki w ubiegłym roku wyniosła 37 494 zł, w tym 5041 zł diety opodatkowanej. Borys Budka otrzymał też ponad 149 tys. zł uposażenia poselskiego i ponad 40 tys. zł dochodu z wynajmu mieszkania.

