Sejm opublikował oświadczenia majątkowe posłów za 2021 roku. Wśród nich jest dokument złożony przez Jarosława Kaczyńskiego.

Majątek prezesa PiS

Z oświadczenia dowiadujemy się, że prezes PiS w ubiegłym roku się wzbogacił. Jego oszczędności to 253 144 złote - o ponad 110 tys. złotych więcej niż rok wcześniej.

Kaczyński jest też współwłaścicielem (w jednej trzeciej) domu o powierzchni 150 metrów kwadratowych, którego wartość to około 1,8 mln złotych.

Prezes PiS nie podsiada za to samochodów, ani mieszkań. Pełni za to funkcję przewodniczącego rady Fundacji Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego. Z tego tytułu nie pobiera jednak wynagrodzenia - to funkcja honorowa.

Ile zarabia Jarosław Kaczyński?

W ubiegłym Kaczyński roku otrzymał ponad 208 tys. złotych za pracę jako wicepremier w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W ramach diety poselskiej otrzymał ponad pięć tysięcy złotych. Kaczyński otrzymał też ponad 90,2 tys. zł emerytury ZUS.

Prezes PiS wpisał też do oświadczenia majątkowego kredyt, który zaciągnął w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej imienia Stefczyka. Saldo pożyczki na 31 grudnia 2021 roku to 84 834 złote.

