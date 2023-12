Jako pierwszy do głosu w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii" doszedł szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek , który w bardzo emocjonalny sposób tłumaczył weto Andrzeja Dudy wobec ustawy około budżetowej. - Szantażować prezydenta Dudy nie będziecie - grzmiał, krytykując rewolucję w TVP przeprowadzoną przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza .

Mastalerek zaapelował do wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego, by ten wraz z Prezydium Sejmu zwołał po świętach posiedzenie parlamentu i przegłosował ustawę prezydencką, w której uwzględniono wszystko, co było zawarte w ustawie okołobudżetowej, z wyjątkiem dofinansowania w wysokości trzech miliardów dla mediów publicznych.