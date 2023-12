Nowa większość rządząca zdecydowała o odwołaniu Jacka Kurskiego ze stanowiska w Banku Światowym . Do czasu wyłonienia zastępcy w międzynarodowym gremium zastąpi go minister finansów. O sprawę w "Sygnałach Dnia" pytany był szef gabinetu Prezydenta RP.

- To spór między Ministerstwem Finansów a Narodowym Bankiem Polskim, bo jak rozumiem chodzi o rozporządzenie sprzed 1989 roku. Znając Jacka Kurskiego: mam nadzieję, że światowe rynki nie załamią się (po odwołaniu go z Waszyngtonu - red.) - powiedział Marcin Mastalerek .

Zmiana w TVP. "Media muszą patrzeć rządowi na ręce"

W rozmowie z państwowym nadawcą urzędnik Pałacu Prezydenckiego komentował także ostatnie zamieszanie wokół TVP, budynek stacji okupuje grupa posłów PiS . To sprzeciw wobec uchwały Sejmu zapowiadającej plan naprawczy mediów publicznych .

- Widzieliśmy jak to wyglądało w latach 2007-2015, pamiętamy redakcję "Wprost", gdzie po prostu służby, ABW wchodziły do redakcji i wyrywały dziennikarzom laptopy. To nie jest kwestia wyobraźni. Prezydent będzie reagował na gruncie Konstytucji i prawa - zaznaczał.