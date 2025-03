Zarzuty postawiło aktywistom biuro prokuratury w Monachium . Według grupy dzieje się to "w czasie, kiedy kryzys klimatyczny się pogłębia a faszyzm rzuca cień na nasz świat" - napisali członkowie Ostatniego Pokolenia na platformie X.

Na służącym do składania petycji platformie Campact znalazł się protest podpisany przez grupę "Ludzie przeciwko ropie naftowej". Napisano w nim, że ściganie aktywistów za " tworzenie organizacji przestępczej " narusza prawo do wolności zgromadzeń i zrzeszania się oraz "narusza podstawy demokracji".

Wielokrotnie aktywiści z Ostatniego Pokolenia organizowali blokady dróg i lotnisk, a także członkowie grupy z różnych krajów ochlapywali farbą dzieła sztuki, prywatne samoloty, a nawet jeden z domów należący do znanego piłkarza Leo Messiego.

Działalność aktywistów klimatycznych nieraz kończyła się zarzutami. Na początku marca prawomocne wyroki więzienia usłyszeli brytyjscy członkowie grupy Just Stop Oilza blokowanie obwodnicy Londynu. Do odsiedzenia mają od 18 miesięcy do czterech lat więzienia.