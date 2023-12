W drugim odcinku sejmowego wideocastu , opublikowanym w sobotę, Szymon Hołownia i pani Magdalena z Wszechnicy Sejmowej oprowadzają po gabinecie marszałka izby niższej. Największe pomieszczenie ma 105 m kw. i jak stwierdził lider Polski 2050 , jest ono miejscem, gdzie zatrzymują się wszyscy, którzy do niego przychodzą.

Na filmie stwierdzono, że to "wyjątkowe miejsce" w kompleksie budynków Sejmu , gdyż zjawiają się tu ważni goście oraz zagraniczne delegacje, podpisywanych jest również sporo dokumentów. Hołownia w pewnej chwili wskazał na stojący zegar z wahadłem i przyznał, że "nie rozkminił jeszcze", dlaczego nie wybija kolejnych godzin.

- Ustawiony jest na "strike", więc powinien wydawać z siebie dźwięki, a nie na "silent" - lecz (dźwięków) nie wydaje. Może jest tak dyskretny... Muszę z nim porozmawiać, aby go ośmielić - uznał.

Gabinet marszałka Sejmu. Są obrazy, stoi zegar i regał z tajemniczymi książkami

Polityk pokazał też, co kryje się w księgach ustawionych na regale - okazało się, że są to stenogramy z obrad Sejmu na przestrzeni lat. Przytoczył krótką wymianę zdań między wicemarszałkiem Aleksandrem Małachowskim a jedną z posłanek, do której doszło w marcu 1997 roku.