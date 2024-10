We wtorek po godzinie 12 rozpoczęło się 41. posiedzenie Rady Ministrów. W części otwartej dla mediów premier poprosił ministrów o przekazanie szczegółowych informacji o popowodziowym krajobrazie południowo-zachodniej Polski . Na koniec wystąpienia dla mediów Donald Tusk przekazał najnowszy bilans ofiar kataklizmu.

Powódź 2024. Premier odpowiada na dezinformację

Lider Platformy Obywatelskiej wskazał, że jest to "oczywiście tragedia".

- Chciałbym żeby to dotarło do tych wszystkich, którzy na (powodzi) chcieli uprawiać brudną politykę: to nikomu nie przyniosło ulgi: szerzenie informacji o setkach zabitych i ponurym działaniu rządu mającym na celu coś ukryć w tym temacie - powiedział Tusk.