Powódź. Nadzwyczajne posiedzenie rządu

Tomasz Siemoniak, szef MSWiA, przekazał, że dotychczas przesłano środki finansowe do blisko 35 tys. rodzin. - Fala przechodzi przez woj. zachodniopomorskie. Przesunęliśmy tam grupy dronowe, śmigłowce. Z meldunków wynika, że wydarzenia są pod kontrolą - relacjonował. We wtorek wielka woda ma dotrzeć do Zalewu Szczecińskiego.