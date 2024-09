"Do obu gmin docierają kolejne oddziały wojska. W samym Stroniu jest ich już ponad 600" - przekazał szef rządu za pośrednictwem platformy X.

Szef KPRM Jan Grabiec tłumaczył w mediach społecznościowych, że nadbrygadier Michał Kamieniecki to generał straży pożarnej doświadczony w usuwaniu skutków powodzi z 2010 roku .

Powódź 2024. Decyzja premiera. Chodzi o burmistrzów dwóch miast

Na złe zarządzanie kryzysowe w obu miastach wskazywali mieszkańcy. Jedna z mieszkanek Stronia Śląskiego mówiła na antenie TVN24, że służby ratunkowe nie wiedzą, co mają robić. Apelowała o pomoc do rządu i bezpośrednio do premiera Tuska.