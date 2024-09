- Musimy przygotowywać ten wielki plan odbudowy, który jest naszym zobowiązaniem i narodową ambicją, tak żeby po pierwsze wiedzieć co uległo zniszczeniu i kto powinien w pierwszej kolejności otrzymać pomoc, a potem żeby ruszyć z wielkim rozmachem do tej ogromnej odbudowy - powiedział w sobotę Donald Tusk. Premier roboczo określił rządowy program mianem "odbudowy plus".

- To jest dla mnie coś oczywistego, że w sytuacji, w której będziemy musieli uruchomić miliardy złotych i euro do odbudowy terenów popowodziowych, to sytuacja po powodzi musi być lepsza również od tej sytuacji przed powodzią. Mowa nie tylko o zabezpieczeniach, ale też o całej zniszczonej infrastrukturze - zaznaczył szef rządu. Reklama

Polityk dodał, że Rada Ministrów musi dokładnie wiedzieć, co w pierwszej kolejności wymaga odbudowy, rekonstrukcji czy remontu.

Donald Tusk zapowiedział, że jeszcze dziś pojawi się w Głogowie, "gdzie ta sytuacja nadal jest daleka od spokoju".

Po premierze głos zabrał wojewoda dolnośląski, który wstępnie oszacował straty na 3 miliardy 800 mln złotych . Zaznaczył, że są to wstępne szacunki, a fala kulminacyjna cały czas przechodzi przez region.

W naradzie brał udział szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Na podstawie danych od wojewodów zebranych z powiatów i gminy wynika, że stanem klęski żywiołowej objęto 749 miejscowości, głównie wsi, gdzie łączna liczba mieszkańców to 2 mln 390 tys., a samą powodzią dotkniętych zostało 57 tys. mieszkańców - podsumował Jan Grabiec.

Do tej pory do KPRM przekazano informację, że na ten moment zniszczonych jest 11,5 tys. budynków - chodzi zarówno o domy jednorodzinne, jak budynki wielomieszkaniowe - dodał urzędnik.

Po raz pierwszy od czasu nominacji głos zabrał pełnomocnik rządu ds. obudowy po powodzi. Reklama

- Odbudowa Plus. Ten plus jest tu szalenie istotny. Wszelkie niezbędne modyfikacje, kwestie, które trzeba w tej sytuacji rozbudować, opracować. Żeby ta odbudowa i przywracanie wszystkich terenów do użyteczności były jak najbardziej efektywne i jak najszybsze (...). Premier nakreślił plan działania. Nikt nie zostanie bez pomocy i wsparcia. Zrobimy to jak najszybciej - zapowiedział polityk, który wracając do rządu zrezygnował z europoselskiego mandatu.

Po Kierwińskim głos zabrał ponownie premier.

- Dziękuje za zwięzłe komunikaty. Na tym mi zależało, żeby - może to nie najlepsze słowo - ale żeby nie było lania wody, bo tej wody mamy aż nadto wszędzie - zwrócił się Donald Tusk w stronę swoich rozmówców.

Pod koniec spotkania premier ogłosił, że "każde następne posiedzenie rządu w nadchodzących tygodniach i miesiącach będzie zaczynało się od odprawy ministrów w temacie powodzi".

