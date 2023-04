Obchody 13. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Prezydent na Wawelu

Na warszawskich Powązkach po godz. 8 rozpoczęły się uroczystości rocznicowe, podczas których odczytane zostały nazwiska wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej. Odbyła się także wspólna modlitwa i ceremonia złożenia wieńców.

Prezydent Andrzej Duda w Krakowie mówił:

- 13 lat minęło od tamtego 10 kwietnia. Mogę powiedzieć, że to już jest jakimś naszym zwyczajem, że tutaj spotykamy się zawsze o poranku w katedrze Wawelskiej - najpierw na mszy świętej porannej na godzinę 8, a później przy grobie pary prezydenckiej, po to, żeby pomodlić się, żeby oddać hołd, żeby wspomnieć, zarówno panią prezydentową, pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jak i wszystkich naszych przyjaciół, którzy wtedy zginęli pod Smoleńskiem - jak zawsze powtarzamy - ludzi oddanych Rzeczypospolitej, ludzi oddanych sprawie polskiej, którzy polecieli oddać hołd oficerom pomordowanym w Katyniu - mówił Andrzej Duda w Krakowie.

- To byli ludzie bardzo dla Polski zasłużeni, którzy wiele dla niej zrobili. Do dzisiaj pozostaje wielki żal, że nie mogli dalej kontynuować swojego dzieła, nie mogli dalej dla Polski pracować, ale robimy co w naszej mocy, żeby te sprawy dalej prowadzić mam nadzieję tak, jak oni by sobie to wyobrażali. Dla mnie pan prezydent profesor Lech Kaczyński to był mój prezydent, mój mistrz, z którym, jak państwo wiecie pracowałem wtedy w kancelarii - dodał.

Duda podziękował także zgromadzonym za obecność i przekazał, że teraz uda się do Warszawy, żeby "zarówno w Świątyni Opatrzności, jak i na Cmentarzu Powązkowskim, a także i pod pomnikami oraz na Cmentarzu Bródnowskim złożyć kwiaty przy grobach tych wspaniałych ludzi, których znał, którzy zginęli, którzy tam w Warszawie spoczywają".