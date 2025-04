Instytut Meteorologii ostrzega przed nocnymi przymrozkami, które wracają do Polski wraz z wyżem skandynawskim.

Przymrozki pojawią się już w nocy z piątku na sobotę. Na północy kraju może być wtedy -2 st. C, zaś na terenach podgórskich Sudetów przy gruncie do około -3 stopni. To nie będą jednak jedyne przymrozki w najbliższym czasie.