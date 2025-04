Tagle to pierwszy Filipińczyk, który uzyskał tytuł kardynała-biskupa . W wieku zaledwie 54 lat został arcybiskupem Manili, a w 2019 roku objął prestiżowe stanowisko prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Obecnie kieruje Dykasterią ds. Ewangelizacji - jednym z najważniejszych urzędów Kurii Rzymskiej. Duchowny jest często porównywany do Jana Pawła II ze względu na charyzmę i bardzo dobry kontakt z młodymi.

Co ciekawe, w młodości kardynał chciał zostać lekarzem, jednak życie poprowadziło go do seminarium. Jak wspomina, było to wynikiem "podstępu" zaprzyjaźnionego księdza podczas rekrutacji na stypendium.