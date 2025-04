By zdążyć, użyli policyjnego Black Hawka. Na pokładzie kluczowy "ładunek"

Policyjny śmigłowiec Black Hawk został użyty do specjalnej misji przetransportowania serca do przeszczepu u siedmioletniej dziewczynki, która walczyła o życie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jak poinformowali mundurowi, "jedyną opcją na to, aby cała akcja mogła zakończyć się sukcesem, było użycie maszyny tego właśnie typu".