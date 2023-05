"Kiedy my mówimy o Polsce, oni mówią o nas" - napisał premier Mateusz Morawiecki , dołączając do swego wpisu spot, porównujący wystąpienia polityków PO i przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy.

Nowy spot PiS-u. "Oni mówią tylko o nas"

Szef rządu opublikował nagranie na Facebooku. Na nagraniu słychać na początku lektora mówiącego: "Oni mówią tylko o PiS", po czym widać fragmenty wystąpień szefa PO Donalda Tuska oraz prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, z powtarzającym się słowami: "PiS" oraz "Jarosław Kaczyński".

Następnie widoczni są czołowi politycy PiS. Pokazano prezesa Jarosława Kaczyńskiego, mówiącego, że "Polska jest tylko jedna", premiera Mateusza Morawieckiego wskazującego, że "państwo polskie będzie silne" a Prawo i Sprawiedliwość "jest z Polakami". Dalej widać też byłą premier Beatę Szydło mówiącą, że "Polska nas łączy", a wreszcie wicepremiera i szefa MON Mariusza Błaszczaka, który zapewnia, że "Polska będzie bezpieczna".

Na koniec słychać głos lektora mówiącego: "Wybór należy do Ciebie".

Wybory parlamentarne 2023. Kampanie PiS i PO

Prawo i Sprawiedliwość od miesięcy publikuje spoty, mające uderzyć w największą partię opozycyjną.

W lutym bieżącego roku rządzący rządzący wypuścili dwa nagrania. W pierwszym przytoczono archiwalną wypowiedź Donalda Tuska. Były premier mówił, że Władimir Putin "nie jest entuzjastą" tarczy antyrakietowej w Polsce .

Nnawiązano także do agendy organizacji C40, w której zrzeszona jest Warszawa. Krytykowano Rafała Trzaskowskiego, przekonując, że włodarz stolicy chce wprowadzić ograniczenia w spożywaniu mięsa i nabiału .

Koalicja Obywatelska nie pozostaje dłużna. Kilka dni temu opublikowała spot mający na celu przypomnienie o jednym z postulatów największej partii opozycyjnej: przywróceniu prawa do aborcji. - Mówimy także o kwestii dostępu do antykoncepcji awaryjnej bez recepty, do dostępności do rzetelnej, prawdziwej edukacji seksualnej. Mówimy także o dostępie do środków higienicznych Żyjemy w XXI wieku, te środki muszą być dostępne niczym papier toaletowy- mówiła w czasie konferencji posłanka Monika Rosa.

Na spocie, który został zaprzentowany w czasie briefingu, przypomniano m.in. jak rząd reagował na Strajk Kobiet po decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. Na nagraniu widać starcia manifestantek z policją.