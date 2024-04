Spotkanie prezydenta z premierem. Ponowiono zaproszenie

Spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Tuska

Donald Tusk ma zapalenie płuc. Spotkanie z prezydentem pod znakiem zapytania

Interia dowiedziała się, że Donald Tusk nie planuje żadnych wystąpień i aktywności w mediach. Leczenie ma potrwać co najmniej tydzień, z prawdopodobieństwem, że się przedłuży. Spotaknie raczej nie dojdzie do skutku.

- Premier musi się wykurować. To zapalenie płuc, więc nie ma żartów. Trzeba to wyleczyć porządnie, bo wiemy, z czym mogą się wiązać powikłania po zapaleniu płuc. W związku z tym do prezydenta Dudy nie pójdzie, nie ma opcji - powiedział nam jeden ze współpracowników Tuska.