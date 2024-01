Prezydent w konstytucji

- Wśród przesłanek nie ma możliwości odwołania w referendum. Są państwa, gdzie taka możliwość jest, jak Rumunia czy Łotwa, ale w Polsce nie ma podstaw konstytucyjnych . Teoretycznie można byłoby sobie wyobrazić sytuację taką, że uchwalona jest ustawa o konsultacjach ludowych i referendum tzw. opiniodawczym, bo moim zdaniem takiego referendum nie ma, to raczej konsultacje ludowe. Wtedy byłoby głosowanie wzywające prezydenta do rezygnacji. Ale ono musiałoby być niewiążące. W oparciu o art. 125 konstytucji (dot. referendum - red.) przeprowadzenie takiego referendum nie ma podstaw - zaznaczył profesor Uziębło.

Piotr Uziębło: Idziemy w złym kierunku

- Moim zdaniem nie. Dlatego, że zmiana konstytucji powinna wejść w życie dopiero od następnej kadencji. Mamy nawet wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który na to wskazuje. Natomiast biorąc pod uwagę to, co zrobiono z kadencją samorządu terytorialnego, gdzie przedłużono ją, moim zdaniem, w ewidentnie niekonstytucyjny sposób, to jestem w stanie sobie wyobrazić, że z politycznego punktu widzenia takie rozwiązanie byłoby zastosowane - odparł.