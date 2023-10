Zmiany w TVP możliwe? Bastion Rady Mediów Narodowych

Rada Mediów Narodowych została powołana głosami posłów PiS w 2016 roku. Odebrała kompetencje właściwemu ministrowi, który zarządza aktywami Skarbu Państwa. Do zadań rady należy powoływanie zarządów i rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej . Tak więc to rada decyduje, kto rządzi w TVP.

Nowe TVP. Profesor wskazuje na kruczek prawny

- Mogę tylko powiedzieć o plotkach, które słyszałem i które krążą, że to ma polegać na likwidacji jednostki prawnej o nazwie TVP - mówi w rozmowie z Interią profesor Antoni Dudek . - Czyli telewizja publiczna zostanie w sensie prawnym zlikwidowana, a następnie powołana jako już inny podmiot prawny , co ma rzekomo umożliwić wymianę jej władz - dodaje politolog.

Pytanie, jak na taki fortel zareaguje PiS. - To oczywiście otwiera spór, czy to stanowi obejście ustawy o Radzie Mediów Narodowych, jak będzie teraz twierdził PiS czy nie. Czeka nas wokół tego ogromna awantura - wskazuje profesor Dudek.

- Nie będę tego rozstrzygał jako nieprawnik i mądrzył tutaj, natomiast będzie to na pewno szukanie kruczków prawnych. Jak to nas już PiS przyzwyczaił przez osiem lat swoich rządów do różnych chwytów prawnych poniżej pasa, to teraz wygląda na to, że druga strona przystąpi do podobnych działań, ponieważ na gruncie normalnej procedury nie ma sposobów na zmianę, dopóki się nie przekona pana prezydenta i nie zmieni ustawy o Radzie Mediów Narodowych - podkreślił.