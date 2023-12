Referendum ogólnokrajowe. Sąd Najwyższy o protestach

- Z treści protestów, a także licznych relacji medialnych wynika, że było to zjawisko masowe - ocenił zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand. Jak zauważył " rzeczywistej skali nieprawidłowości nie oddaje liczba złożonych protestów , ponieważ - jak pokazuje praktyka i doświadczenie życiowe - na ich wniesienie decydują się nieliczni". Jak podkreślił prok. Hernand "Prokurator Generalny, jako rzecznik idei państwa prawa, nie może przejść do porządku dziennego nad stwierdzonymi faktami naruszeń prawa i nad skalą tych naruszeń".

Sąd Najwyższy a referendum. Podjęto decyzję

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego co do ważności referendum nie jest związane z kwestią wiążącego lub niewiążącego wyniku tego referendum. Aby głosowanie było wiążące, musiałoby wziąć w nim udział co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania.