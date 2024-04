Magiczne słowo i kwiaty dla marszałka. Żukowska przeprosiła Hołownię

Szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska ofiarowała w środę marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni bukiet kwiatów. Wcześniej zapowiedziała, że przeprosi go za wulgarny wpis dot. jego decyzji, że projekty zmieniające prawo aborcyjne będą rozpatrywane po wyborach samorządowych, czyli 11 kwietnia.

15 marca w Radiu Zet Żukowska powiedziała, że 11 kwietnia "osobiście wybierze się z kwiatami do marszałka Szymona Hołowni, aby przeprosić za wulgarne słowa skierowane do niego. Zapowiedziała, że zrobi to jeśli 11 kwietnia w harmonogramie pojawią się projekty ustaw dot. terminacji ciąży.