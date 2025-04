Sprawa Marine Le Pen. Mateusz Morawiecki: Próba odebrania ludziom prawa do wyboru

- Skutek tego wyroku osłabi, a nie wzmocni demokrację we Francji - ocenił Morawiecki. Jego zdaniem, jest to "wyraz zemsty części liberalnych francuskich elit", które próbują "wykluczyć (Le Pen) z demokratycznego wyścigu".

W kontekście zakazu kandydowania w wyborach Morawiecki podkreślił, że wyrok jest " próbą odebrania ludziom prawa do wyboru ".

Do sprawy odniosła się także premier Włoch Giorgia Meloni.

- To bardzo ważna sprawa - powiedział z kolei Donald Trump. - Wiem o tym wszystko i wiele osób myślało, że nie zostanie skazana za nic. I nie wiem, czy to oznacza skazanie, ale została wykluczona z kandydowania na pięć lat, a jest wiodącą kandydatką. To brzmi jak ten kraj. Brzmi bardzo jak ten kraj - dodał amerykański prezydent.