Na początku marca marszałek Sejmu Szymon Hołownia wypowiedział się na temat sprawy procedowania w Sejmie projektów dotyczących aborcji. - Podjąłem decyzję, żeby te projekty dotyczące prawa aborcyjnego były procedowane w Sejmie i były procedowane w niedalekim terminie, ale jednak tuż po pierwszej turze wyborów, a więc to się odbędzie w Sejmie 11 kwietnia - oznajmił wówczas.

Jak również podkreślał, ostatnie tygodnie spędził na licznych konsultacjach i próbach mediacji tak, by zminimalizować ryzyko tego, że wszystkie projekty dotyczące aborcji, które dzisiaj są w Sejmie, zostaną odrzucone w pierwszym czytaniu w ramach "tej przedwyborczej kanonady".

Posłowie mają pracować nad czterema projektami - dwoma Lewicy (o terminacji ciąży do 12. tygodnia i dekryminalizacji), KO (również o terminacji ciąży do 12. tygodnia) i Trzeciej Drogi o powrocie do kompromisu z ustawy z 1993 r.