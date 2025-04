"Nie można temu zapobiec". Ekspert o kolejnej ofensywie Rosjan

O prawdopodobnym scenariuszu działań na froncie w nadchodzących miesiącach Pawło Narożnyj mówił w rozmowie z portalem RBC Ukraina. Ekspert stwierdził, że nie należy spodziewać się jednoczesnego uderzenia na kilku kierunkach, co sprawiłoby ogromne problemy dla ukraińskiej armii, a działań skupionych w jednym regionie .

Jego zdaniem wynika to z faktu braku sił osobowych Rosjan, którzy są w stanie zmobilizować do działania około 200 tysięcy żołnierzy .

- Na pewno będzie atak. Pytanie jednak brzmi, w którym kierunku to nastąpi i jaka będzie rzeczywista skala. Myślę, że mówimy tu o 50-60 tysiącach, których można użyć do ataku na jeden konkretny odcinek frontu - tłumaczył.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie przygotowują się do ofensywy

Kontynuując temat ukraiński ekspert zwrócił uwagę na działania podejmowane przez ukraińskie dowództwo. Zdaniem Pawło Narożnyjego fakt przygotowań do ofensywy widoczny jest po misjach wykonywanych w obwodzie biełgorodzkim, czyli na terytorium Rosji .

- Nasze samoloty niszczą tam infrastrukturę. Przede wszystkim mosty, przeprawy itp. Wszystko to ma na celu utrudnienie rosyjskim wojskom ataku z terenu obwodu biełgorodzkiego , który graniczy z obwodami sumskim i charkowskim - wyjaśnił.

Zapytany o to, kiedy należy spodziewać się ataku ze strony Rosjan, analityk stwierdził, że "ofensywa nastąpi w maju, kiedy pogoda znacząco się poprawi" i będzie sprzyjała tego typu działaniom. Do tego czasu, jego zdaniem, na froncie nie będzie dochodzić do dużych konfrontacji.