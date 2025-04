Trump wylatuje za ocean. Wspomniał o Putinie

Arabia Saudyjska będzie celem pierwszej zagranicznej wizyty Donalda Trumpa po powrocie do władzy. Republikanin - jak ujawnił sam w rozmowie z mediami - odwiedzi także Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Prezydent USA odniósł się do negocjacji pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie, podkreślając swoją wiarę w to, że Władimir Putin "wywiąże się z umowy" w kwestii zawieszenia broni. - Myślę, że dotrzyma tego, co mi powiedział - zaznaczył.