Aborcja w Polsce. Cztery projekty w harmonogramie obrad

Dziewiąte posiedzenie niższej izby parlamentu odbędzie się w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2024 r. To jest od środy do piątku. Początek obrad 10 kwietnia zaplanowano na godz. 11:00

Zamieszkanie ws. aborcji. Hołownia przesunął termin procedowania

- Podjąłem decyzję, żeby te projekty dotyczące prawa aborcyjnego były procedowane i były procedowane w niedalekim terminie, ale jednak tuż po pierwszej turze wyborów, a więc to się odbędzie w Sejmie 11 kwietnia - zapowiedział wtedy.

Decyzję tłumaczył chęcią uniknięcia tarć między ugrupowaniami. Podkreślił, że robi wszystko, by Sejm poważnie zajął się tymi projektami. - Natomiast żyjemy w rzeczywistości politycznej, a nie idealnej, jesteśmy w środku bardzo gorącej kampanii wyborczej - tłumaczył.

W Sejmie czekają cztery ustawy o aborcji - dwie Lewicy, dotyczące aborcji do 12 tygodnia, jedna KO, która również zakłada aborcję do 12 tygodnia oraz jedna Trzeciej Drogi, która miałby doprowadzić do powrotu ustawy z 1993 roku.