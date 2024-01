Jak przekazał Macierewicz, "ten raport stwierdza jednoznacznie, że raport pani Anodiny (przewodniczącej rosyjskiej komisji badającej katastrofę - red.) jest fałszywy, jest nieprawdziwy i kłamie, że wina katastrofy smoleńskiej spada na polskich pilotów". Takie zapisy miały znaleźć się na jednej ze stron, którą poseł PiS dał zgromadzonym dziennikarzom do wglądu.

- Pan Putin przekonał pana Sikorskiego i pana Tuska i pana Millera i efektem jest raport, który jest dzisiaj uznawany przez pana Kosiniaka-Kamysza. To jest fałszywy, kłamliwy raport - podkreślił Macierewicz na konferencji prasowej.

Antoni Macierewicz pokazał kartkę. Na niej ustalenia komisji Millera

- Donald Tusk uzgodnił tę sprawę ze stroną rosyjską. Przekazał zarówno Miedwiediewowi (ówczesnemu prezydentowi Rosji - red.), jak i Putinowi (ówczesnemu premierowi Rosji - red.), że to jest jego punkt widzenia - atakował szefa rządu Antoni Macierewicz .

Dodał, że minister obrony narodowej "nie ma prawa likwidowana podkomisji". Zapowiedział, że zespół ma rozpisane posiedzenia do sierpnia i będzie kontynuował swoją pracę.

Raport Millera na stronie MON. "Jedyny obowiązujący"

- Zdecydowaliśmy, że raport Jerzego Millera wraca na stronę ministerstwa . To wydarzyło się właśnie teraz. W imieniu władz państwowych chciałbym poinformować, że raport Jerzego Millera jest jedynym obowiązującym raportem dotyczącym katastrofy pod Smoleńskiem. To bardzo ważne z punktu bezpieczeństwa państwa i profilaktyki lotniczej - powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk z mównicy sejmowej.

Tomczyk krytykował działania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza, która opublikowała swój raport w 2022 roku. - Ta komisja nie powstała po to, by pokazać prawdę, jak chciał kiedyś Jarosław Kaczyński. Było dokładnie odwrotnie. Powstała po to, żeby udowodnić kłamstwo - stwierdził.