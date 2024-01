Cezary Tomczyk mówił w piątek także o wydatkach podkomisji smoleńskiej i podkreślał, że ciągle pojawiają się nowe dokumenty. - Odkrywamy karty po kolei, też dlatego, że ciągle spływają do nas nowe dokumenty. Kiedy zaglądamy do środka, kiedy patrzymy w te szczegóły, to jest to zatrważające - opisywał Tomczyk.