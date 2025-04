W czwartek w praktycznie całym kraju zrobi się gorąco. Rano miejscami nad Zatoką Gdańską pojawiły się gęste mgły , ograniczające widzialność od 100 do 500 metrów, jednak wkrótce powinny one zaniknąć - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Chociaż mamy połowę kwietnia, temperatury będą typowe dla lipca lub sierpnia i do progu upału zabraknie jedynie dwóch stopni. Najcieplej będzie na zachodzie, gdzie w ciągu dnia termometry pokażą do 28 stopni Celsjusza. Najchłodniej będzie w rejonie Helu (około 15 st. C) oraz na północy i miejscami na terenach podgórskich: około 23 stopnie. W pozostałych częściach kraju będzie od 24 do 27 st. C.