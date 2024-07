"Lubią Putina, pieniądze i władzę bez kontroli. Rządzą lub właśnie sięgają po władzę na wschodzie i na zachodzie Europy" - napisał Donald Tusk w dzień pojawienia się oficjalnych wyników I tury wyborów we Francji. Premier we wpisie wskazał też na przemiany w PE i odniósł się do sytuacji w Polsce.