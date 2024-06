"Sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki. (...) Przykryć to chcą rasistowską propagandą" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk, krytykując oponentów. W ten sposób premier odniósł się do doniesień medialnych oraz wypowiedzi polityków PiS o migrantach przerzucanych z Niemiec do Polski. "Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku" - podkreślił szef rządu.