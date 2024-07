Paulina Matysiak wnioskuje do klubu Lewicy: Polacy chcą rozwiązań, a nie prób rozliczenia PiS-u

"Prowadzi to do konieczności postawienia pytania - czy politycy Lewicy powinni być gotowi do współpracy z politykami z obozu Zjednoczonej Prawicy. W mojej ocenie, pragmatyzm wskazuje, że odpowiedź na to pytanie powinna być twierdząca, gdy chodzi o sprawy o fundamentalnym znaczeniu dla państwa" - stwierdziła zawieszona posłanka.