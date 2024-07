- Złożyłem dzisiaj rezygnację z partii PiS, a co za tym idzie z klubu parlamentarnego - powiedział w rozmowie z PAP Ardanowski, który działał w ugrupowaniu przez 23 lata. Dodał, że skierował też informację do marszałka Sejmu Szymona Hołowni o rezygnacji z członkostwa w klubie PiS.

Ardanowski we wtorkowej rozmowie z Interią informował, że zrezygnuje z członkostwa w partii na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu. Cała rozmowa do przeczytania TUTAJ. Reklama

Pytany przez PAP, czy będzie teraz posłem niezrzeszonym odparł, że rozmawiają z nim posłowie koła Kukiz'15, a on rozważa przystąpienie do nich. Stwierdził, że on i posłami tego koła doskonale się rozumieją w sprawach dotyczących gospodarki, czy demokracji bezpośredniej.

Jan Krzysztof Ardanowski odchodzi z PiS. "Możliwe, że wstąpię do Kukiz'15"

- Jest mi po drodze z Pawłem Kukizem, Markiem Jakubiakiem i Jarosławem Sachajko. Bardzo możliwe, że wstąpię do koła Kukiz'15 - powiedział Ardanowski.

Dodał, że chce działać na rzecz integracji prawicy, łączenia różnych nurtów, które "nie chcą integracji wokół Prawa i Sprawiedliwości".

- Najbliższe miesiące to będzie ciężka praca w terenie. Myślę, że uruchomienie nowej partii to czas już stosunkowo nieodległy, chociaż tu nic nie goni i to nie jest "łapanie pcheł" - mówił o swoim kolejnym kroku Ardanowski w rozmowie z Interią.

Następny krok Ardanowskiego? Zapowiedział powstanie partii

Były minister rolnictwa przyznał, że od dłuższego czasu miał wątpliwości, co do swojej przyszłości w PiS. - Biłem się z myślami już od dawna, ale wierzyłem, że może stanie się cud i PiS oprzytomnieje, a nie będzie dążył do samounicestwienia. Uważam, że skoro jesteśmy niezadowoleni z rządu premiera Tuska, to musimy być mieć pomysł, jak odzyskać władzę - stwierdził. Reklama

Wskazywał też na największy błąd formacji Jarosława Kaczyńskiego. - PiS zachowuje się tak, jakby nie chciało odzyskać władzy, jedynie pozostać na scenie politycznej jako licząca się opozycja z klubem parlamentarnym, w którym zapewne znajdą się najbliżsi współpracownicy pana prezesa Kaczyńskiego - opisywał.

Artykuł jest aktualizowany.