Ruch Marcina Romanowskiego. Poseł PiS złożył zawiadomienie do prokuratury

Mecenas Bartosz Lewandowski przekazał informację o wniosku do prokuratury we wtorek rano.

Wskazał, że wniosek Marcina Romanowskiego odnosi się do przekroczenia uprawnień oraz bezprawnego pozbawienia wolności . Poseł Suwerennej Polski był tymczasowo zatrzymany w sprawie nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Jest wniosek do prokuratury

Do popełnienie przestępstwa miało dojść "wspólnie i w porozumieniu przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara , wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę , prokuratora Dariusza Korneluka oraz pięciu prokuratorów wchodzących w skład Zespołu Śledczego nr 2" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez mec. Lewandowskiego

Do zatrzymania parlamentarzysty doszło pomimo ostrzeżeń ze strony Rady Europy - argumentują wnioskodawcy. "Podjęto decyzję o spektakularnym zatrzymaniu posła i pozbawienia go wolności przy wykorzystaniu do tego zleconych w Ministerstwie Sprawiedliwości opinii, które w sposób zasadniczy pomijały dotychczasową praktykę i stanowiska organów Rady Europy" - zaznaczono.