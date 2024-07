"Dlaczego pana dziś tak poniosło? Powinien pan przeprosić marszałkinię Biejat" - napisała w sieci Anna Maria Żukowska, odnosząc się do zachowania Krzysztofa Bosaka w programie "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Podczas burzliwej debaty na temat przerywania ciąży doszło do spięcia między wicemarszałkiem Sejmu a Magdaleną Biejat. - Proszę milczeć i słuchać - zwrócił się kilkukrotnie do posłanki Bosak.