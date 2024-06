Krzysztof Bosak odrzucił możliwość formowania alternatywnej większości dla rządu Koalicji 15 Października. - Mamy większość, która jest stabilna, jeśli ona się rozsypie to powinny być przyspieszone wybory - mówił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet.

Podczas wieczoru wyborczego po wyborach do Parlamentu Europejskiego na taką możliwość wskazywał Mateusz Morawiecki . W poniedziałek Jacek Sasin snuł wizję koalicji PiS z PSL i Konfederacją z premierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem na czele.

- Oni chcą stworzyć wrażenie przed Polakami, że są w grze, że są o krok, żeby powrócić do władzy - ocenił deklaracje polityków PiS w sprawie współpracy z Konfederacją Krzysztof Bosak . Współprace obu formacji określił jako "fantastykę" . - Czas na to był, kiedy PiS miał większość w Sejmie, miał swojego prezydenta i mógł zrealizować, cokolwiek tylko chciał. Wówczas nawet nasze poprawki odrzucali - tłumaczył Bosak. Podkreślił również, że PiS "promował Lewicę, gdy ta była formacja pozaparlamentarną".

Kto trzecią siłą w Polsce? "Oni nie pokazali żadnej asertywności"

- Stosowali wobec nas najostrzejszą cenzurę medialną - oskarżał wicemarszałek Sejmu, nawiązując do czasów rządu Zjednoczonej Prawicy . Polityk przypomniał, że ugrupowania różnią się pod względem głoszonych postulatów, a PiS jest defensywie.

- Oni są w trendzie spadkowym, my jesteśmy w trendzie wzrostowym . Jest drastyczna różnica wiarygodności, jeśli chodzi politykę europejską między nami a PiS - ciągnął dalej. Jednocześnie podkreślił, że Konfederacji "nie interesują 'deale' z PiS ani z Platformą, interesuje stopniowe poszerzanie wiarygodności".

- Wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że Konfederacja jest prawdziwą alternatywą dla PiS i dla Platformy (...) Dziękuję, że wyborcy to docenili i że w odstawkę idzie fałszywa alternatywa jaką jest Trzecia Droga, która nie była trzecią drogą - mówił.

Bosak stwierdził, że obecnie trzecią siłą jest Konfederacja, a nie Trzecia Droga. - Oni nie pokazali żadnej asertywności - mówił o działaniach PSL i Polski 2050 w ramach koalicji rządowej. - Co łączy Różę Thun i Artura Dziambora? - pytał retorycznie, wskazując, że Trzecia Droga to "mieszanka od Sasa do Lasa".