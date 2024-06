- Myślę, że na chwilę obecną to morale żołnierzy spadło do zera . Przyjdą kolejne rotacje na granicy i nie wiem, kto odważy się pojechać w zaistniałej sytuacji prawo-politycznej - mówił w "Lepszej Polsce" st. sierż. Mariusz Szałas, komentując sprawę zatrzymania żołnierzy , którzy na granicy oddali strzały ostrzegawcze.

- Działania na granicy są stricte działaniami policyjnymi, nie wojskowymi . Mówi się głośno, że mamy do czynienia z wojną hybrydową. Natomiast przepisy, które regulują użycie broni w tej chwili to przepisy czasu pokoju. Tu jest problem - zaznaczył.

Jako były funkcjonariusz policji zaproponował swojemu przełożonemu, że sam przygotuje szkolenie nowych wojskowych. - Ci żołnierze przyjechali kompletnie nieprzygotowani. Nie mieli w ogóle świadomości prawnej, co mogą, a czego nie mogą. To był mój pomysł po rozmowie z dowódcą, który też nie do końca był świadomy praw i obowiązków jakie żołnierze mają - podkreślił Szałas.