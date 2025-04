O ewentualnym wycofaniu się USA z rozmów pokojowych ws. Ukrainy wspomniał wcześniej sekretarz stanu Marco Rubio. Przyznał, że USA nie są gotowe do publicznej dyskusji na temat gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa . - Musimy teraz, w ciągu kilku dni, zrozumieć, czy to (osiągnięcie porozumienia w sprawie Ukrainy - red.) jest możliwe w krótkim okresie - mówił Rubio.

- Przepraszam, ale to jest morderstwo. Ten atak był skierowany w centrum (miasta - red.), nie na linię frontu - powiedział Zełenski, odnosząc się do sugestii Trumpa, że "był to błąd".