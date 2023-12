- Uznanie winy oczywiście musi być. To jest przestępstwo ścigane z urzędu - uważa Grzegorz Braun, odnosząc się do zachowania Magdaleny Gudzińskiej-Adamczyk. Lekarka stanęła w obronie świec chanukowych, które Braun ugasił gaśnicą proszkową. Do zdarzenia doszło we wtorek w Sejmie. - Napastnik nie może oskarżać, że napadnięty się bronił - odpowiedziała mu kobieta.